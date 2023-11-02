Кардиолог рассказала об опасном побочном эффекте корвалола

Корвалол – один из препаратов, который нередко встретишь в аптечке человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако принимать его стоит с осторожностью, поскольку у препарата есть серьезный побочный эффект, рассказала кардиолог Ольга Козлова в беседе с aif.ru.

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Как оказалось, при регулярном приеме корвалола у человека формируется зависимость. Также препарат ведет к развитию деменции.