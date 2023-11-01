Врачи предупредили об основных симптомах нехватки тестостерона

Тестостерон важен для наращивания мышечной массы, повышения сексуального влечения, поддержания костной массы и других функций организма, однако случается, что его уровень значительно снижается, что сказывается на мужском здоровье, рассказал уролог Даршан Патель и его коллеги. В комментарии для издания Men`s Health врачи перечислили основные симптомы нехватки этого гормона.

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По словам Пателя, дефицит тестостерона в возрасте 20-30 лет считается заболеванием, в отличие от возрастного снижения уровня этого гормона. Нехватка тестостерона влияет на людей по-разному, уточнил врач. Большинство мужчин испытывают не все, а лишь некоторые симптомы, самым главным из которых врач назвал снижение либидо (в том числе отсутствие эротических фантазий и желания заниматься мастурбацией).

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В то же время, отметил он, взаимосвязь между тестостероном и эректильной функцией сложна. Например, у некоторых мужчин нет проблем с эрекцией даже при нехватке гормона. Кроме того, при заболевании может пострадать качество оргазма или способность достигать его.

Эректильная дисфункция также может быть признаком многих хронических заболеваний, таких как болезни сердца, ожирение и диабет

Также симптом низкого уровня тестостерона является сокращение объема мышц, констатировал уролог Филип Вертман. По его словам, если в организме достаточно гормона, тело наращивает мышечной массы. Но если уровень тестостерона падает, мышечная ткань разрушается, объяснил врач.

У мужчин с низким уровнем тестостерона часто возникают проблемы с мышлением и памятью

Из-за нехватки тестостерона может испортиться настроение, продолжил хирург-уролог Адам Рамин. Более того, отметил он, депрессия или тревога создают замкнутый круг: депрессия может подавить способность вырабатывать тестостерон, усугубляя проблему. Кроме того, тестостерон влияет и на здоровье костей, отметил уролог.

Кость на самом деле представляет собой живую ткань, которая постоянно разрушается и восстанавливается. Когда уровень тестостерона падает, кость разрушается быстрее, чем тело может восстановить ее Адам Рамин

Остеопат Уильям Нолл напоследок обратил внимание на то, что из-за нехватки тестостерона мужчина может лысеть. «Также некоторые мужчины могут заметить, что их щетина растет не так быстро, и необходимость часто бриться отпадает», — подытожил он.