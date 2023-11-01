В Минздраве назвал профессии россиян из группы высокого риска по гриппу

В Минздраве РФ назвали профессии россиян из группы высокого риска по заболеваемости гриппом. В список вошли медики, учителя и продавцы, а также работники транспорта, коммунальной и социальной сферы. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

«В группе высокого риска заражения инфекцией находятся медицинские работники, работники образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, работники организаций социального обслуживания и МФЦ», - заявил эксперт. Слова Владимира Чуланова 1 ноября публикует РИА Новости.

По словам специалиста Минздрава, для представителей профессий из группы риска важно вовремя вакцинироваться от гриппа, так как прививка помогает предотвратить развитие тяжелого течения болезни, а также постгриппозных осложнений. Владимир Чуланов пояснил, что осложнения при гриппе могут возникнуть как в первые дни болезни, так и через один-два месяца после выздоровления. Особенно часто осложнения возникают у тех, кто перенес заболевание на ногах.

Ранними осложнениям гриппа чаще всего являются бактериальные инфекции верхних и нижних дыхательных путей - отит, синусит, тонзиллит, пневмония. Поздние осложнения гриппа чаще наблюдаются у людей старшего возраста и у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и проявляются в виде острого нарушения мозгового кровообращения.

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