Продукты, которые помогут снизить риск развития деменции и инсульта

«Больше всего витамина Е содержится в растительных маслах, причем в пальмовом масле в том числе. Пальмовое масло — признанный во всем мире источник токотриенолов — это форма витамина Е с особенно сильными антиоксидантными свойствами. Эти вещества значительно снижают риск развития деменции и инсульта», — сказал диетолог.