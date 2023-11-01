Инфекционист рассказал о самых частых ошибках при лечении ОРВИ
В России растёт заболеваемость ОРВИ. Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клиники «Инвитро» Андрей Поздняков поделился наиболее распространёнными ошибками при лечении таких сезонных инфекций.
Довольно часто, по словам Позднякова, люди начинают принимать антибиотики. Однако действие таких препаратов распространяется только на бактерии, а грипп, ОРВИ, ковид вызваны вирусом. Между тем пациенты с подтверждённой бактериальной инфекцией отказываются их применять.
Ещё одна распространённая ошибка – сбивать незначительно повышенную температуру, даже 37°С. Или напротив, загонять себя в гипертермию, терпеть и не сбивать температуру 39°С и выше.
Кроме того, многие люди при ОРВИ неправильно применяют сосудосуживающие капли, особенно у детей. Это чревато серьёзными осложнениями.
Также осложнения можно получить в результате неверного применения противокашлевых препаратов. Если человек при уже влажном кашле начинает использовать препараты, подавляющие кашель, то организм не может избавиться от мокроты.