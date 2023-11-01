Инфекционист рассказал о самых частых ошибках при лечении ОРВИ

В России растёт заболеваемость ОРВИ. Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клиники «Инвитро» Андрей Поздняков поделился наиболее распространёнными ошибками при лечении таких сезонных инфекций.

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Довольно часто, по словам Позднякова, люди начинают принимать антибиотики. Однако действие таких препаратов распространяется только на бактерии, а грипп, ОРВИ, ковид вызваны вирусом. Между тем пациенты с подтверждённой бактериальной инфекцией отказываются их применять.

Ещё одна распространённая ошибка – сбивать незначительно повышенную температуру, даже 37°С. Или напротив, загонять себя в гипертермию, терпеть и не сбивать температуру 39°С и выше.

Кроме того, многие люди при ОРВИ неправильно применяют сосудосуживающие капли, особенно у детей. Это чревато серьёзными осложнениями.