Онколог Карасев указал на опасную перемену во внешности
Онколог и хирург Иван Карасев объяснил, почему важно проводить периодическое самообследование лимфоузлов. Специалист подчеркнул: если с лимфой есть проблемы, то страдает весь организм. В запущенных случаях может развиться рак лимфатической системы
Как пишет врач в своем Telegram-канале, такие изменения, как образование припухлостей на шее, в подмышках и над ключицей, не стоит оставлять без внимания. Это может быть первыми признаками лимфомы.
Если игнорировать новообразования, как правило, со временем они увеличиваются в размерах, а на теле начинают появляться новые шишки. При этом человек, меняясь внешне, может не испытывать никакой боли.
К отеку, боли в животе, тошноте и рвоте лимфомы могут привести в тот момент, когда разрастаются в брюшной полости.
Кстати, развитие опухолевого процесса могут спровоцировать инфекционные заболевания: мононуклеоз, герпес, вирусные гепатиты, вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирус. В целом же злокачественные новообразования кроветворной и лимфоидной систем успешно поддаются лечению в 90% случаев, если стадия болезни ранняя.