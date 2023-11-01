Онколог и хирург Иван Карасев объяснил, почему важно проводить периодическое самообследование лимфоузлов. Специалист подчеркнул: если с лимфой есть проблемы, то страдает весь организм. В запущенных случаях может развиться рак лимфатической системы

Как пишет врач в своем Telegram-канале, такие изменения, как образование припухлостей на шее, в подмышках и над ключицей, не стоит оставлять без внимания. Это может быть первыми признаками лимфомы.

Если игнорировать новообразования, как правило, со временем они увеличиваются в размерах, а на теле начинают появляться новые шишки. При этом человек, меняясь внешне, может не испытывать никакой боли.

К отеку, боли в животе, тошноте и рвоте лимфомы могут привести в тот момент, когда разрастаются в брюшной полости.