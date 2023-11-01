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Как проявляется коклюш у взрослых

Коклюш — это заразное респираторное заболевание, основное проявление которого — долгий приступообразный кашель. Причём он бывает такой силы, что пациенты могут даже заработать перелом рёбер.

Как проявляется коклюш у взрослых
© Секрет Фирмы

Главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, как проявляется коклюш и как его лечат.

Всё начинается постепенно — инкубационный период заболевания длится от 7 до 20 дней, рассказал Поздняков изданию «Аргументы и факты — Томск».

Как правило, у больного на фоне нормального самочувствия и обычной температуры появляется кашель, который постепенно становится приступообразным. Болезнь достигает своего пика примерно через полторы недели.

К этому времени у пациента уже наблюдается тяжёлый кашель вкупе с такими симптомами, как:

  • задержка дыхания;
  • спазматический вдох;
  • иногда бывает рвота.

При подобных симптомах следует обратиться к врачу. Он назначит терапию против коклюша.

Это заболевание лечат препаратами от кашля, рассказал Поздняков.

Иногда коклюш бывает сложно распознать среди других «осенних» болячек. Осенью и зимой в России обычно бушуют грипп и риновирусы, а в последние годы ещё и ковид. Коварство разных ОРВИ в том, что симптомы большинства из них похожи, поэтому различать инфекции сложно, а способ лечения одной простуды может принципиально отличаться от другой, рассказывала «Секрету» кандидат медицинских наук, врач общей практики Марина Бережная.

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