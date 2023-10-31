Врач рассказал, как распознать смертельное заболевание сосудов

Врач Шафалинов рассказал, как вовремя распознать смертельное заболевание сосудов
Нарушения речи и перекос лица могут быть симптомами аневризмы, заявил хирург Владислав Шафалинов.
«Это неврологическая симптоматика. Здесь может быть все: от нарушений речи и перекоса лица до зрачков разного размера», – сказал Шафалинов.
К симптомам аневризмы также относится парестезия конечностей. Кроме того, при попытке высунуть язык он может отклоняться вправо или влево.
Аневризма – это нарушение целостности сосудистых стенок. Заболевание может привести к расслоению и даже разрыву сосудов, при этом под угрозой находятся в первую очередь сосуды головного мозга.
Врач отметил, что аневризма может развиться даже у молодых людей. При появлении признаков этой болезни важно как можно быстрее вызвать «скорую».
В случае, если игнорировать симптомы аневризмы, разрыв сосуда может произойти из-за травмы или случайно. Среди распространенных последствий разрыва сосудов – инсульты, инфаркты, паралич и летальный исход, сообщает «Царьград».