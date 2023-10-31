Онколог призвал не паниковать из-за возможной наследственности рака

Врач-онколог Андрей Пылев рассказал, что регулярные скрининги не только дадут актуальную информацию о состоянии здоровья, но и предупредят о рисках возникновения новообразований.

Наличие онкобольных среди родственников не гарантирует передачу заболевания по наследству, поэтому не следует проходить тотальное обследование только ради выявления тяжелого заболевания.

По словам эксперта, генетическая предрасположенность чаще всего подтверждается лишь при раке яичников и молочной железы. Однако раньше времени беспокоиться не нужно, следует лишь «делать обычные чекапы», передает слова Пылева портал «ФедералПресс».