Врач рассказала о причинах развития атеросклероза

Медицинский директор компании «ЛабКвест+Q-Клиника», кандидат медицинских наук Ирина Терещенко рассказала, что при атеросклерозе у пациента сужается просвет сосудов.

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«На развитие атеросклероза влияют внешние факторы, среди которых есть несбалансированное питание, курение, отсутствие физической активности и наличие лишнего веса», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

По словам Терещенко, свою роль играет и генетическая предрасположенность, состояние печени.

Как отметила эксперт, холестерин повышается с возрастом, то есть чем старше человек, тем выше риски.

Терещенко советует отказаться от вредных привычек, привыкнуть к умеренным физическим нагрузкам, снизить употребление пищи с высоким содержанием жиров, трансжиров и сахара.