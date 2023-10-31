Пациента с донорским сердцем впервые вылечили от рака

Новосибирские радиотерапевты впервые в клинической практике вылечили пациента с донорским сердцем от рака легкого.

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60-летний слесарь из Новосибирска - пациент необычный. Уже 12 лет он живет с донорским сердцем. Успешную трансплантацию ему провели в Центре Мешалкина в 2011 году. Мужчина полностью восстановился после операции, смог выйти на работу и заниматься любым физическим трудом.

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- Как и все пациенты с пересаженным сердцем, он находился под постоянным динамическим наблюдением врачей и ежегодно проходил обследование, - рассказали в Центре Мешалкина.

Врачи отмечают, что в среднем пациенты с донорским сердцем живут около 11-12 лет. Ведь с годами у них возникают тяжелые поражения печени, так как они вынуждены постоянно принимать препараты, подавляющие иммунитет. Это необходимо для того, чтобы чужой орган не отторгался организмом.

В прошлом году осмотр показал, что житель Новосибирска находится в стабильном состоянии. Однако в этом году в ходе обследования у него выявили рак легкого сразу 3-й стадии. Болезнь стремительно прогрессировала.

- Консилиум из врачей-кардиологов, онкологов, радиологов Центра определил, что единственным методом, который сердце и печень пациента смогут сейчас выдержать, является лучевая терапия, которая необходима безотлагательно. В нашей практике пациентов с таким сочетанием диагнозов еще не было, - отметила заведующая отделением радиотерапии Центра Мешалкина Елена Самойлова.

Для пациента разработали индивидуальный протокол лечения. Опытнейший кардиолог Центра Дмитрий Доронин курирует пациента с момента трансплантации. Медицинские физики рассчитали зону облучения таким образом, чтобы минимизировать лучевую нагрузку на донорское сердце.

В результате радиотерапевтам вместе с коллегами удалось добиться выраженного регресса онкологического процесса. В настоящее время пациент продолжает лечение в кардиохирургическом отделении для углубленной диагностики состояния сердечно-сосудистой системы. Его состояние оценивается как удовлетворительное.