Назван самый критический возраст для развития глаукомы

Проблемы со зрением обычно не привязаны к возрасту. Они могут возникнуть и у подростков, и у пенсионеров в связи с наследственностью, травмами и другими факторами. Например, глаукома, которая считается болезнью пожилых, ежегодно молодеет.

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Однако все же наиболее критическим возрастом для ее развития остается диапазон 53-55 лет.

Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказал начальник отдела глаукомы в ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Петров.

«По данным ВОЗ, большинство случаев нарушения зрения диагностируется именно у пациентов старше 50 лет. Глаукома - одна из самых коварных болезней, ее нередко называют «тихим похитителем зрения». Это основная причина инвалидности по зрению, так как при отсутствии лечения глаукома может вызвать полную слепоту», - подчеркнул специалист.

Он добавил, что долгое время глаукома может никак не проявляться, и во многих случаях такой диагноз ставят на поздних стадиях. Поэтому необходимо регулярно посещать офтальмолога.

Сергей Петров подчеркнул, что в возрасте 53-55 лет обязательно нужно проводить офтальмологические обследования, даже если ранее никаких проблем с глазами не возникало. В идеале, конечно, обнаружить глаукому на ранней стадии, чтобы лечение оказалось более эффективным.

«Число пациентов с глаукомой в России увеличивается, что соответствует и мировым тенденциям. За последнее десятилетие прирост пациентов с таким диагнозом составляет около 10-20 млн случаев в год по всему миру», - поделился собеседник издания «Вести Подмосковья».

Доктор обратил внимание, что основной задачей противоглаукомного лечения является снижение внутриглазного давления.