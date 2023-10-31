Российский онколог рассказал, каким трём категориям людей нужно следить за здоровьем брюшной полости

Заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии имени Блохина, Валерий Бредер, объяснил, что определённые медицинские исследования, такие как ультразвук (УЗИ), компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ и МРТ) брюшной полости, следует провести трём группам пациентов: тем, у кого есть вирусные или неинфекционные проблемы с печенью, а также с циррозом печени.

В первую очередь, это важно для тех пациентов, у которых когда-либо диагностировали вирусные гепатиты типа С или В, а также для тех, у кого имеется цирроз печени, возможно, вызванный алкоголем. Частое осложнение вирусных гепатитов — развитие цирроза, который, в свою очередь, может привести к развитию рака печени.