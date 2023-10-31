Врач перечислил три категории людей, предрасположенных к раку брюшной полости
Российский онколог рассказал, каким трём категориям людей нужно следить за здоровьем брюшной полости
Заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии имени Блохина, Валерий Бредер, объяснил, что определённые медицинские исследования, такие как ультразвук (УЗИ), компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ и МРТ) брюшной полости, следует провести трём группам пациентов: тем, у кого есть вирусные или неинфекционные проблемы с печенью, а также с циррозом печени.
В первую очередь, это важно для тех пациентов, у которых когда-либо диагностировали вирусные гепатиты типа С или В, а также для тех, у кого имеется цирроз печени, возможно, вызванный алкоголем. Частое осложнение вирусных гепатитов — развитие цирроза, который, в свою очередь, может привести к развитию рака печени.
Помимо этого, существует растущее количество пациентов с неинфекционными гепатитами, такими как неалкогольная жировая болезнь печени. Эти пациенты также должны пройти медицинское обследование брюшной полости. Эта болезнь часто связана с метаболическими нарушениями, которые могут быть вызваны неправильным питанием и малоподвижным образом жизни. У людей с такими проблемами, такими как повышенное давление, ожирение, диабет и высокий уровень холестерина, есть риск развития рака печени, поэтому регулярные обследования необходимы для определения этого риска.