Онколог объяснил, почему развивается рак печени

Гепатоцеллюлярная карцинома очень коварное заболевание, которое часто обнаруживают на поздних стадиях. В зоне риска люди, которые болели вирусным гепатитом В или С, у которых цирроз развился не из-за злоупотребления горячительными напитками. Об этом рассказал «Парламентской газете» ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени, доктор медицинских наук Валерий Бредер.

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Зачастую заболевание также начинается из-за неправильного образа жизни, если у человека нарушается обмен веществ, появляется избыточной вес.

«Ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, нарушение обмена жиров в организме, повышение холестерина, появление вредных фракций липидов холестерина в крови — это все существенно увеличивает риск жирового повреждения печени», — объяснил врач.

При этом распространенное суждение, что злокачественная опухоль печени грозит тем, кто злоупотребляют алкоголем, не совсем верно, отметил Валерий Бредер.

«По нашей статистике, это небольшая категория пациентов. Может быть, те, кто активно злоупотребляет алкоголем, до нас — врачей, просто не доходят. А вот среди контингента, с которым мы сталкиваемся, распространенность злоупотребления алкоголем как возможного фактора риска составляет меньше 10 процентов», - рассказал доктор.