Стали известны регионы, где люди чаще всего страдают от рака печени

Рак печени в России наиболее распространён в трёх регионах: Чукотка, Якутия и Бурятия. Эксперт по онкологии Валерий Бредер объяснил, что народы, проживающие в этих местах, подвержены высокому риску заболевания раком печени из-за чувствительности к вирусным гепатитам, особенно гепатиту B. Например, Монголия, граничащая с Бурятией, имеет самую высокую заболеваемость раком печени среди всех видов рака.

Онколог предупреждает, что жители этих регионов должны особенно заботиться о своём здоровье печени, так как опухоли в этом органе часто обнаруживаются на поздних стадиях. Печень не вызывает болей, поэтому рак часто диагностируется на последних этапах или после смерти пациента. Недавнее исследование в Екатеринбурге показало, что более трети случаев рака печени выявляют после смерти, что является тревожной статистикой.