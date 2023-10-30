Инфекционист сообщил о семикратном росте заболеваемостью корью в России

Инфекционист Чуланов сообщил о семикратном росте заболеваемостью корью в России
С начала года в стране зарегистрировано более 7000 случаев кори.
В России заболеваемость корью достигла рекордных цифр за последние три года. Так, если в 2021 году в стране был выявлен всего один больной, то с начала года болезнь диагностировали у более чем 7000 человек.
По словам главного внештатного специалиста Минздрава Владимира Чуланова, вспышки кори носят локальный характер, а распространение болезни удается предотвратить.
Однако единичные случаи заражения среди непривитых в Москве все еще регистрируются.