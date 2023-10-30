Онколог рассказал, какие обследования помогут выявить рак

В целях профилактики онкологических заболеваний необходимо регулярно проходить скрининг внутренних органов, в том числе грудной клетки и брюшной полости, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин. По его словам, в первую очередь это касается родственников онкобольных.

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Врач уточнил, что в целях ранней диагностики онкозаболеваний рекомендуется проходить обследования по стандартной программе диспансеризации, которая включает в себя в том числе рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости и органов малого таза специальными датчиками, а также колоноскопию.

Кроме того, нужно пройти гастроскопию с анализами на хеликобактер, женщинам — проводить УЗИ молочных желез или маммографию каждые два года, а также осмотр гинеколога с применением кольпоскопии и взятием Пап-теста ежегодно. Мужчинам же следует ежегодно определять уровень ПСА с урологическим осмотром, — подчеркнул хирург.

Он добавил, что онконастороженности нет ничего плохого: регулярное обследование помогает выявить рак на ранней стадии, когда заболевание наиболее успешно лечится. Повышенное внимание к своему здоровью порой может спасти или значительно продлить жизнь, заключил медик.