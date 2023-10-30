Как помочь себе, если стресс проявляется физически
Стресс окружает нас повсюду, и думать, что переживания затрагивают только нашу голову, не стоит — из-за нервов и перенапряжения страдает весь организм.
Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала целый список физических симптомов стресса и объяснила, как с ними справиться.
Физические симптомы стресса
Эксперт рассказала, что физическое симптомы стресса возникают не на пустом месте. Дело в том, что из-за наших переживаний активизируется целый ряд гормональных процессов. Вот к чему это прежде всего приводит:
- учащается сердцебиение;
- растёт артериальное давление;
- ускоряется обмен веществ;
- происходит спазм гладкой мускулатуры;
- возникает сильная боль в животе, тошнота и диарея.
Со стороны ЖКТ
Это происходит потому, что гормоны стресса влияют на целый ряд других процессов. Например, снижается кровоснабжение органов ЖКТ. Из-за этого ритм перистальтики падает, а проницаемость слизистой кишечника растёт. Результатом этого становится дисбаланс микрофлоры.
Из-за сбоя в работе ЖКТ человек может ощущать ком в горле или першение. Виной этому то, что мышцы гортани начинают непроизвольно сокращаться из-за стресса, а слюноотделение снижаться.
Со стороны кожи
Могут также появиться и кожные реакции. Врач объяснила, что при выработке гормонов стресса воспалительные процессы в организме усиливаются, а значит, иммунитет ослабевает. На коже не исключено появление зуда, высыпания или шелушения. Течение уже имеющихся кожных болезней (псориаз, атопический дерматит и так далее) может ухудшиться.
Другие симптомы
На нервной почве может ухудшиться и состояние волос. Они будут быстрее грязниться из-за усиленного выделения кожного сала или вообще начнут выпадать. Ещё есть вероятность появления бруксизма — это когда человек скрежещет зубами. Особенно сильно проблема может дать о себе знать ночью. Всё дело в перенапряжении мышц, уточнила эксперт. Не исключено и развитие синдрома Рейно — это спазм кровеносных сосудов. Обычно он возникает на пальцах рук и ног. Конечности могут становиться бледными или синими. Иногда возникает чувство жжения или онемения.
Как себе помочь
По словам Демьяновской, справиться со стрессом помогут:
- дыхательные упражнения;
- медитация;
- прогулки на свежем воздухе;
- регулярные физические упражнения;
- снижение потребления никотина, этилового спирта и кофеина.
Она отметила, что дыхательные практики помогут успокоить весь организм, так как правильное дыхание активизирует парасимпатическую нервную систему. Как раз она и отвечает за расслабление. Ещё упражнения на дыхание помогут снизить уровень кортизола в крови и улучшат кровообращение.
В свою очередь, прогулки на свежем воздухе дадут возможность отвлечься о забот и восстановить гармонию на душе, а ещё они насытят организм кислородом.