Как помочь себе, если стресс проявляется физически

Стресс окружает нас повсюду, и думать, что переживания затрагивают только нашу голову, не стоит — из-за нервов и перенапряжения страдает весь организм.

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Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала целый список физических симптомов стресса и объяснила, как с ними справиться.

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Физические симптомы стресса

Эксперт рассказала, что физическое симптомы стресса возникают не на пустом месте. Дело в том, что из-за наших переживаний активизируется целый ряд гормональных процессов. Вот к чему это прежде всего приводит:

учащается сердцебиение;

растёт артериальное давление;

ускоряется обмен веществ;

происходит спазм гладкой мускулатуры;

возникает сильная боль в животе, тошнота и диарея.

Со стороны ЖКТ

Это происходит потому, что гормоны стресса влияют на целый ряд других процессов. Например, снижается кровоснабжение органов ЖКТ. Из-за этого ритм перистальтики падает, а проницаемость слизистой кишечника растёт. Результатом этого становится дисбаланс микрофлоры.

Из-за сбоя в работе ЖКТ человек может ощущать ком в горле или першение. Виной этому то, что мышцы гортани начинают непроизвольно сокращаться из-за стресса, а слюноотделение снижаться.

Со стороны кожи

Могут также появиться и кожные реакции. Врач объяснила, что при выработке гормонов стресса воспалительные процессы в организме усиливаются, а значит, иммунитет ослабевает. На коже не исключено появление зуда, высыпания или шелушения. Течение уже имеющихся кожных болезней (псориаз, атопический дерматит и так далее) может ухудшиться.

Другие симптомы

На нервной почве может ухудшиться и состояние волос. Они будут быстрее грязниться из-за усиленного выделения кожного сала или вообще начнут выпадать. Ещё есть вероятность появления бруксизма — это когда человек скрежещет зубами. Особенно сильно проблема может дать о себе знать ночью. Всё дело в перенапряжении мышц, уточнила эксперт. Не исключено и развитие синдрома Рейно — это спазм кровеносных сосудов. Обычно он возникает на пальцах рук и ног. Конечности могут становиться бледными или синими. Иногда возникает чувство жжения или онемения.

Как себе помочь

По словам Демьяновской, справиться со стрессом помогут:

дыхательные упражнения;

медитация;

прогулки на свежем воздухе;

регулярные физические упражнения;

снижение потребления никотина, этилового спирта и кофеина.

Она отметила, что дыхательные практики помогут успокоить весь организм, так как правильное дыхание активизирует парасимпатическую нервную систему. Как раз она и отвечает за расслабление. Ещё упражнения на дыхание помогут снизить уровень кортизола в крови и улучшат кровообращение.