Россиянам перечислили основные причины ишемического инсульта

Руководитель регионального сосудистого центра НИИ им. Склифосовского Ганипа Рамазанов перечислила радиостанции «Говорит Москва» основные причины возникновения ишемического инсульта.

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По словам Рамазановой, одними из главных причин возникновения ишемического инсульта могут быть высокое артериальное давление, атеросклероз, сахарный диабет, а также ожирение и курение. Из-за нездорового образа жизни в сосудах могут образовываться тромбы.

«Ожирение, гиподинамия и другие прелести современной жизни, когда мы ведем нездоровый образ жизни, малоподвижный, — все это может быть причиной ишемического инсульта», — пояснила Рамазанова.

Еще одной причиной возникновения заболевания может стать так называемая мерцательная аритмия, когда токи крови создают внутри левого предсердия тромботические массы. Эти массы могут устремиться к сосудам.