Кардиолог Минздрава Шляхто заявил, что отказ от курения снизит риск инсульта

Курение существенно увеличивает риск развитию инсульта, при этом отказ от этой привычки спустя два года понизит вероятность заболевания в два раза, рассказал главный внештатный специалист, кардиолог Министерства здравоохранения РФ Евгений Шляхто. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

По словам эксперта, риск инсульта окончательно может пропасть спустя пять лет после прекращения курения.

«Вклад курения в риск развития инсульта сопоставим с атеросклерозом и артериальной гипертензией. Если бросить курить, то через два года риск инсульта, ассоциированный с курением, снизится в два раза, а полностью нивелируется только через пять лет», — отметил Шляхто.

Как добавил кардиолог Минздрава, привычка курить значительно отображается на склонности к инсультам и в целом на риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Для того чтобы предотвратить возможность инсульта в дальнейшем, специалист советует отказаться также и от алкоголя, разных психостимуляторов.

Среди других важных мер профилактики инсульта — контроль за уровнем сахара в крови, артериальным давлением, обратил внимание кардиолог.