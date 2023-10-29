Врач перечислил неожиданные симптомы стресса

Оказалось, что на стресс могут указывать неочевидные, на первый взгляд, симптомы. По словам врач-эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Демьяновской, физическими симптомами являются учащение сердцебиения, повышение артериального давления, ускорение обмена веществ, спазм гладкой мускулатуры и прочее. Помимо этого человек может испытывать сильную боль в животе, тошноту или диарею.

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«Ещё один из симптомов стресса, косвенно связанный с нарушением работы ЖКТ, - першение или чувство кома в горле. Оно вызвано непроизвольным сокращением мышц гортани, сухостью глотки из-за сниженного слюноотделения и нарушения носового дыхания», - цитирует Демьяновскую RT.

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Кроме того, из-за избыточной выработки кортизола, адреналина и других гормонов у человека могут появиться кожные реакции: зуд, высыпания, шелушение или акне. Все оттого, что стресс ослабляет иммунную систему, делая кожу более уязвимой для различных инфекций, а также способствуя обострению хронических заболеваний. «Со стрессом нередко связана и избыточная потеря волос, вплоть до алопеции», - добавила врач.

Ещё один симптом стресса – бруксизм (скрежет зубов), отметила Екатерина Демьяновская.

«У некоторых людей на фоне стресса развивается синдром Рейно - спазм кровеносных сосудов, преимущественно пальцев рук и ног. Пальцы могут без видимой причины стать бледными или синими, что сопровождается чувством онемения или жжения», - объяснила она.

Кстати, врач озвучила и ряд простых, но действенных приёмов для снижения стресса.

«Дыхательные упражнения, медитация, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические упражнения, а также снижение потребления никотина, этилового спирта и кофеина. Дыхательные упражнения оказывают успокаивающее действие на весь организм: глубокие вдохи и выдохи стимулируют парасимпатическую нервную систему, ответственную за расслабление, помогают снизить уровень кортизола, улучшить кровообращение и концентрацию кислорода в крови. Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом помогают отвлечься от забот, нормализуют гормональный фон, улучшают кровообращение и насыщение органов кислородом», - подытожила эксперт.