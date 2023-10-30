Врачи назвали причины возникновения псориаза

Врачи выделяют целый ряд причин, которые могут способствовать появлению псориаза.Это аутоиммунное заболевание, при котором на коже возникают розово-красные папулы, с зудом, иногда с воспалением и даже болезненными ощущениями.

Такое заболевание может развиться из-за генетической предрасположенности: если в семье кто-то страдал псориазом, у родственников он также может проявиться.

Триггерами возникновения болезни могут выступать серьезные инфекционные заболевания, в том числе вирусы гриппа, снижение иммунитета на фоне болезни. Врачи отмечают, что возникновению псориаза могут способствовать длительная стрессовая ситуация или серьезное нервное потрясение.

Кроме того, болезнь развивается на фоне нарушения метаболизма, в частности, работы печени. Есть некоторый риск возникновения псориаза у людей, страдающих сахарным диабетом или заболеваниями щитовидной железы, передает РИАМО.