Невролог заявил, что средний возраст пациентов с инсультом повышается

Инсульт — это недуг, который до сих пор не изучен на 100 процентов. Заболевание может настичь в любом возрасте: большая вероятность столкнутся с ним у людей постарше, но есть такая тенденция и у пациентов младше 30 лет. Об этом «Парламентской газете» рассказал директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов.