Невролог заявил, что средний возраст пациентов с инсультом повышается
Инсульт — это недуг, который до сих пор не изучен на 100 процентов. Заболевание может настичь в любом возрасте: большая вероятность столкнутся с ним у людей постарше, но есть такая тенденция и у пациентов младше 30 лет. Об этом «Парламентской газете» рассказал директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов.
В России пациенты от 18 до 45 лет составляют от пяти до восьми процентов от общего числа людей, которые перенесли инсульт.
«Если говорить в целом — молодеет ли инсульт или нет, то мы видим, что средний возраст пациентов с инсультом повышается. Это связано с тем, что растет средняя продолжительность жизни», — рассказал эксперт.
Врач указал, что для того, чтобы предупредить развитие инсульта в молодом возрасте, люди должны регулярно обследоваться у терапевтов.
«Наша задача — донести до граждан идею о тщательном отношении к своему здоровью, прохождении профилактических осмотров, периодического измерения уровня артериального давления, уровня сахара и холестерина, чтобы не пропустить начало серьезного процесса, который в итоге может привести к инсульту», — отметил Шамалов.