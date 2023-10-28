Невролог рассказал, как распознать инсульт

Признаки инсульта — внезапное возникновение слабости мышц лица или конечностей, особенно на одной половине тела, нарушение чувствительности также на одной половине, затруднение произношения или понимания речи. Об этом «Парламентской газете» рассказал директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов.

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Эксперт отметил, что распознать заболевание возможно на месте, немедля. Есть простая схема симптомов инсульта, она называется «МОЗГ». «М» — мимика нарушена. «О» — ослаблена рука или нога, «З» — затруднена речь, «Г» — главное успеть.

«Даже если один из этих признаков вдруг появлялся у человека, нужно заподозрить инсульт и вызвать «скорую», описать симптомы медикам, указать время начала заболевания», — заверил Шамалов.

По его словам, все перечисленные симптомы возникают внезапно и остро. До приезда «скорой» пациента нужно уложить удобно, голову и плечи разместить на возвышении, чтобы не было сгибов, расстегнуть стесняющую одежду, дать достаточный приток свежего воздуха.