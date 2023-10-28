Офтальмолог Волкова: повышенное внутриглазное давление грозит развитием глаукомы

Хотя мало кто задумывается об этом показателе, в действительности следить за ним крайне важно. Давление может быть выше или ниже нормы по разным причинам — из-за травм, системных заболеваний и даже возраста. Вычислить патологию самому при этом практически невозможно. Что ещё нужно знать о внутриглазном давлении, «Секрет» выяснил у врача-офтальмолога сервиса доказательной медицины DocMa Алины Волковой. Что такое внутриглазное давление Внутриглазное давление (ВГД), или офтальмотонус, — давление, которое создаётся в глазу благодаря циркулирующей внутри него жидкости. Она должна давить на оболочки глаза с определённой интенсивностью, чтобы тот сохранил свою сферическую форму. Каким должно быть внутриглазное давление Нормальным считается: - давление 10–21 мм рт. ст. при измерении электронным тонометром; - 15–25 мм рт. ст. для тонометрии по Маклакову (для этого используют специальный инструмент). Если внутриглазное давление выше нормы, то ставится диагноз «офтальмогипертензия». Если ниже, то уже диагноз «гипотензия» (или «гипотония»). «Диагноз "офтальмогипертензия" ставят, если глазное давление превышает 21 мм рт. ст. и обнаружено во время двух последовательных визитов к врачу. Но она не должна быть единственным критерием для начала терапии. Если офтальмогипертензия не сопровождается другими симптомами, она может лишь стать основанием для более детального обследования и динамического наблюдения», — подчеркнула врач. Факторы повышения внутриглазного давления К ним принято относить: - возраст старше 40 лет; - отягощённый семейный анамнез (в семье уже были такие случаи); - приём некоторых лекарственных средств в течение длительного времени (стероидные гормоны); - травмы органа зрения и заболевания глаз (увеит — воспаление сосудистой оболочки глаза, набухающая катаракта, внутриглазные опухоли); - повышенная толщина роговицы (тогда наблюдаются завышенные цифры ВГД при измерении). Симптомы и последствия повышенного внутриглазного давления Чаще всего эта болезнь протекает бессимптомно — страдать от недуга можно годами, не замечая изменений в зрении. Первые симптомы же появляются только тогда, когда давление повышается уже до 40–50 мм рт. ст. «Вот тогда может возникнуть дискомфорт в виде головной боли, тошноты, покраснения глаза и боли в глазном яблоке. А это значит, что только ежегодный контроль ВГД на приёме у врача-офтальмолога позволяет обнаружить изменения на ранней стадии», — отметила Алина Волкова. Длительное повышенное внутриглазное давление может привести к глаукоме. Она характеризуется в том числе дефектами поля зрения и поражением зрительного нерва. Если ничего с ней не делать, можно столкнуться с полной и необратимой слепотой. Профилактики глаукомы не существует. Как только её обнаружит врач, он назначит лечение. Оно может включать глазные капли и хирургические операции. Факторы снижения внутриглазного давления Гипотония глазного яблока может возникнуть из-за: - проникающих ранений и контузий, а также осложнённых оперативных вмешательств на глазном яблоке (в частности, антиглаукомных операций); - воспалительных заболеваниях глаз (иридоциклит); - нарушения выработки внутриглазной жидкости; - отслойки сетчатки или сосудистой оболочки глаза; - системных заболеваний (нарушения функции органов эндокринной системы, значительного падения артериального давления, диабетической и уремической комы и др.). Симптомы и последствия пониженного внутриглазного давления Понижение внутриглазного давления тоже чаще всего проходит бессимптомно. «Изредка человека могут беспокоить ухудшение зрения или же ощущение мягкости глаз, например, при умывании», — добавила специалист. При гипотензии ухудшается состояние стекловидного тела — это гелеобразное содержимое собственно глазного яблока. Со временем глаз постепенно атрофируется и уменьшается в размерах. Тактику лечения гипотензии тоже определяет только врач. Она будет зависеть от причины возникновения патологии.