Скворцова заявила об опасности инсультов
Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила об опасности инсультов. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.
«Острый ишемический инсульт – одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всём мире. Инсульт стремительно молодеет – в России от 5 до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза», - рассказала Скворцова в интервью РИА Новости.
Медицинскую помощь, отметила она, при инсульте нужно оказывать в срочном порядке, в первые 3-4 часа, когда изменения в мозге еще можно купировать.
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