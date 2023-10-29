Скворцова заявила об опасности инсультов

«Острый ишемический инсульт – одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всём мире. Инсульт стремительно молодеет – в России от 5 до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза», - рассказала Скворцова в интервью РИА Новости.