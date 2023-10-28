Эндокринолог назвала основные симптомы гипотиреоза

Мы будем откровенны: это достаточно неспецифичные жалобы, и многие люди имеют эти симптомы в течение длительного времени. И мне хочется сказать, что это не только у женщин бывает гипотиреоз. Действительно, чаще встречается у женщин, но бывает и у мужчин, — предупредила Деревянко.