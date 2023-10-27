Психолог назвала мифом осеннюю хандру из-за нехватки витаминов

Осенняя хандра не связана с авитаминозом, плохое настроение и вялость возникают из-за психического состояния человека. Об этом заявила клинический психолог Оксана Афонина, сообщает "Газета.ру".

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По ее словам, единственный витамин, которого не хватает большинству россиян, – витамин D. Поэтому эндокринологи рекомендуют принимать его круглый год. А дефицит остальных витаминов восполняется разнообразным и сбалансированным питанием, и тогда об "осеннем авитаминозе" можно забыть, объяснила эксперт.

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Но упадок настроения, вялость и другие симптомы осенней хандры все же существуют, сказала она. По ее мнению, такое состояние возникает не у всех, что говорит об отсылках к личной истории пациента. Важно найти тот триггер, который понижает настроение. Само по себе время года не влияет на человека, добавила психолог.

Афонина порекомендовала делать несложное упражнение: на листе бумаги нужно написать 10–15 ассоциаций со словом "осень". Затем объединить эти слова по два и дать еще по ассоциации на каждую пару. В итоге останется одно слово. Если посмотреть на полученный ассоциативный ряд, на каждую группу отдельно и на последнее слово, то, скорее всего, человек вспомнит событие, которое и будет являться триггером осенней хандры, объяснила Афонина.

Она считает, что важно проработать проблему, пересмотреть и переоценить события прошлого из настоящего. Возможно, эта "капсула времени" несет ценное послание, которое не получается разглядеть из-за прошлых обид и детских страхов, сказала психолог.

Также она подчеркнула, что такие симптомы может вызвать сезонное аффективное расстройство – депрессивные эпизоды, которые повторяются в определенное время года. Если такое появилось, Афонина советует обратиться к психотерапевту.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что более половины россиян испытывают влияние пасмурной осенней погоды на настроение.