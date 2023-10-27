Стоматолог перечислил главные причины неприятного запаха изо рта

«Важно не только удалять налет у гигиениста, заменять все некачественные пломбы и любые ортопедические конструкции, но и в первую очередь правильно чистить зубы. Критичной является тщательная чистка зубов именно перед сном, чтобы ночью восстанавливалось не только тело, но и отдыхали зубы и слизистая оболочка полости рта. Для этого нужно обязательно использовать мануальную или электрическую зубную щетку, зубную нить, монопучковую зубную щетку для очистки межзубных промежутков и поддесневых участков, а также зубные ершики, максимально эффективные для очистки прилегающих поверхностей между зубов. После такой чистки полезным дополнением может быть применение зубного ополаскивателя», — рекомендовал врач.