C какими болями можно обратиться ко врачу-алгологу

Люди с хронической болью могут обратится к врачу-алгологу, рассказала руководитель Центра изучения боли АО «Медицина» Анна Терехова. Ее слова приводит РИАМО.

© Нижегородская правда

Называть боль хронической можно в том случае, если она длится более трех месяцев и сохраняется свыше одного месяца после исчезновения проблемы, которая и стала первопричиной боли. При этом такой недуг может быть пульсирующим, колющим, жалящим, жгучим, постоянным и непостоянным. Также интенсивность боли может варьироваться.

Зачастую пациенты с хронической болью также испытывают усталость, депрессию, тревогу, проблемы со сном, потерю аппетита, теряют вкуса пищи и массу.