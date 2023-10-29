Врачи: протезы нужно ставить, чтобы не допустить смещения других зубов. Как бы тщательно вы ни следили за состоянием полости рта, проблемы с зубами рано или поздно настигнут всех. Протезирование — современный способ восстановить разрушенные зубы или обрести новые. В клинике DocDeti & DocMed объяснили, зачем тратиться на протезы и когда уже точно пора к стоматологу.

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Даже если вас пугают стоимость и сам процесс протезирования, заниматься зубами всё-таки нужно. Дело в том, что при отсутствии одного или нескольких зубов в зубном ряду появляется свободное пространство. Из-за этой дырки зубы могут смещаться или изнашиваться быстрее. А ещё есть риски заработать сколы или трещины.

Если зубов не хватает, то человек начинает по-другому улыбаться. Это может привести к кардинальным изменениям внешнего вида, а в некоторых случаях и проблемам с височно-нижнечелюстным суставом. Тогда головные боли вам обеспечены.

Если коронку на зуб уже поставить нельзя, то ставят имплант — его вживляют в челюстную кость. На него потом и будут устанавливать коронку. Если же речь идёт о восстановлении целого ряда зубов, то потребуется мостовидный протез — он устанавливается на несколько имплантов.

Причём важно заняться этим вопросом ещё до того, как зубы начнут смещаться. Для этого нужно лишь сходить на приём к врачу-ортопеду. Он сможет оценить смыкание зубов, функцию челюстных суставов и сделает компьютерную томографию. 3D-снимок поможет определить план лечения, рассказали стоматологи клиники.