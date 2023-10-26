Врач назвал требующее обращения к врачу количество простуд в год

Болеть простудой до шести раз в год — норма, однако при большем количестве простуд необходимо обратиться к врачу и проверить иммунитет, рассказал инфекционист Андрей Поздняков. Его слова приводят «Известия».

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Врач обратил внимание на то, что люди с ослабленным иммунитетом могут болеть ОРВИ десять раз в год и больше. Даже несильная простуда, по его словам, опасна для пациентов с различными иммунодефицитами, например с ВИЧ. Также он отметил, что у пациентов с раком, эндокринными заболеваниями, больными легкими и сердцем вирусные инфекции обостряют течение хронической болезни.

По словам инфекциониста, лечить ОРВИ следует в зависимости из симптомов. При несильной простуде следует оставаться дома, промывать нос соляными растворами, а при высокой температуре принимать жаропонижающие средства. Поздняков отметил, что зачастую простуженные люди совершают одну и ту же ошибку: сбивают незначительную температуру или терпят очень высокую.

Напоследок инфекционист посоветовал не принимать антибиотики без назначения врача, а также следовать всем указаниям докторов при подтвержденной бактериальной инфекции.