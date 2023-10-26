Специалист Малиновская: осенью депрессия может быть вызвана нехваткой витамина D

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, что осенняя депрессия часто проявляется из-за нехватки витамина D, а не из-за стресса на работе, как принято считать.

© RT

Дефицит некоторых элементов в организме может вызвать аффективное расстройство и ослабление иммунитета, поделилась она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Так, осенью из-за уменьшения количества солнечных лучей зачастую возникает дефицит витамина D. Это проявляется такими симптомами, как слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, отметила Малиновская.

Появление таких симптомов люди далеко не всегда связывают с авитаминозом, констатировала эксперт.