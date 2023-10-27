Как обнаружить опухоль в толстом кишечнике на ранних стадиях и спастись

Хирург Токаренко: у рака толстой кишки нет симптомов на ранних стадиях. Заболевание даёт о себе знать только на третьей-четвёртой стадии, когда опухоль увеличивается в размерах. Тогда уже появляются боли, нарушается пищеварение, ухудшается общее состояние. При этом для успешного лечения рака важно найти его как можно раньше. Как диагностируют колоректальный рак и почему он развивается, рассказал главный врач клиники «Мой медицинский центр» в Геленджике, врач-хирург, онколог Евгений Владимирович Токаренко.

© Секрет фирмы

«Рак толстой, или ободочной, кишки — это онкологическое заболевание, поражающее часть кишечника, к функциям которого относится обратное всасывание жидкости и формирование каловых масс», — объяснил онколог.

Видео дня

Причины рака толстой кишки

По словам специалиста, среди причин возникновения этого заболевания:

генетическая предрасположенность;

неправильное питание;

хронические воспалительные кишечные заболевания;

малоподвижный образ жизни;

вредные привычки.

Диагностика рака толстой кишки

Каждый год в мире регистрируют около 800 000 случаев развития колоректального рака. Рак ободочной и прямой кишки приводит к смерти 4% населения планеты.

Обнаружить заболевание до того, как появятся первые симптомы, можно благодаря проверке общего состояния организма и регулярному прохождению профилактических обследований, к примеру, эндоскопии.

Лечение рака толстой кишки

Чтобы вылечить этот вид рака, используют комплексный подход: хирургическое и медикаментозное лечение (приём химиопрепаратов). Благоприятный исход также зависит от того, когда обнаружили рак. Легче всего он поддаётся лечению на начальной стадии.

Профилактика рака толстой кишки

Медики рекомендуют соблюдать целый свод правил, которые помогут избежать развитие рака толстой кишки.

Питание: в рационе должно быть много клетчатки, овощей, фруктов и сложных углеводов. Плюс пейте достаточное количество чистой воды.

Вредные привычки — нужно отказаться от курения и спиртного.

Лишний вес — старайтесь не допускать его появления.

Спорт: минимум 30 минут по 3 раза в неделю занимайтесь спортом.