Доктор назвал 10 способов быстрее справиться с гриппом

Простуда протекает у всех по-разному: иногда все ограничивается насморком и легким недомоганием, в других случаях, например, если человек заражается гриппом, инфекция может "выкосить" его из нормальной жизни на неделю и дольше. Как помочь организму быстрее справиться с гриппом и ОРВИ, "Российской газете" рассказал ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru, заслуженный врач России Михаил Каган.