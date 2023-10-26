Доктор назвал 10 способов быстрее справиться с гриппом

Доктор Каган назвал ТОП-10 правил, как быстрее справиться с гриппом и простудой
Простуда протекает у всех по-разному: иногда все ограничивается насморком и легким недомоганием, в других случаях, например, если человек заражается гриппом, инфекция может "выкосить" его из нормальной жизни на неделю и дольше. Как помочь организму быстрее справиться с гриппом и ОРВИ, "Российской газете" рассказал ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru, заслуженный врач России Михаил Каган.
"Когда вы болеете гриппом, вам хочется как можно быстрее выздороветь. Но некоторые из ваших привычек могут фактически усугубить ваши симптомы. Поэтому во время болезни, помимо лекарственной терапии, которую должен назначить врач, нужно изменить привычный распорядок дня. Вашему организму нужна энергия, чтобы бороться с вирусом ОРЗ или гриппа".
Вот каких правил надо придерживаться:
- Сделайте отдых приоритетом. Отмените свои планы, оставайтесь дома и не ходите на работу или в школу. Помимо того, что вы поможете своему организму восстановиться, вы также предотвратите распространение вируса.
- Не игнорируйте симптомы гриппа. В большинстве случаев, если у вас обычная простуда, вам не нужно обращаться к врачу. Но если у вас есть признаки гриппа, такие как высокая температура, боли в теле и усталость, нужна консультация доктора.
- Вам могут назначить противовирусный препарат - в России зарегистрировано несколько лекарств, эффективных именно против гриппа. Если вы примете такое лекарство в первые 48 часов болезни (после появления симптомов), вы сможете облегчить свое состояние и сократить время выздоровления.
- Больше спите. Недостаточное количество сна ослабляет иммунную систему, и вам становится труднее бороться с инфекцией. Поэтому ложитесь спать пораньше и вздремните днем.
- Успокойте ночной кашель небольшим количеством меда и включите увлажнитель воздуха, чтобы облегчить дыхание.
- Вы просите врача дать вам антибиотик? Антибиотики убивают только бактерии, а ОРЗ и грипп вызывают вирусы. Антибиотики в данной ситуации не принесут пользы и могут повысить риск побочных эффектов, таких как диарея и аллергические реакции.
- Когда болит горло, не так-то просто глотать жидкость. Но при респираторных инфекциях и гриппе нужно много пить. Когда вы соблюдаете питьевой режим, вы делаете слизь менее густой и уменьшаете неприятные симптомы. Убедитесь, что вы пьете много воды.
- У вас может не быть особого аппетита, но важно что-нибудь съесть. Калории и питательные вещества будут питать иммунные клетки, которые атакуют вирусы ОРЗ и гриппа. Попробуйте съесть тарелку куриного супа. Исследования показывают, что эта классика действительно может облегчить многие симптомы.
- Курение повреждает легкие и раздражает горло. Это может ухудшить симптомы простуды. Так что откажитесь от сигарет и электронных сигарет и избегайте пассивного курения.
- Вы испытываете беспокойство из-за того, что временно выпали из жизни - приостановили работу, не выполняете домашние обязанности? Важно понять - во время болезни самое время отдохнуть. Гормон, который вырабатывает ваше тело, когда вы находитесь в стрессе, оказывает негативное воздействие на иммунную систему. Приложите усилия для того, чтобы сосредоточиться на расслаблении и восстановлении, и, возможно, вы быстрее встанете на ноги.