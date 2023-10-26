Иммунолог объяснил, как отличить простуду от осенней аллергии

Реакция на плесень, которая является распространенным аллергеном осенью из-за опавших листьев, может быть похожа на симптомы ОРВИ. Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус объяснил в интервью радио Sputnik, как отличить инфекционное заболевание от аллергического.

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По его словам, основными симптомами при аллергии становится насморк, заложенный нос и красные глаза, а в случае с вирусными и инфекционными болезнями появляется еще интоксикация (наличие температуры), ломота в суставах и общий дискомфорт. Поэтому если у человека зафиксирована температура, то, скорее всего, он заболел простудой.

При этом специалист отметил, что при аллергии и вирусном заболевании по-разному проявляются выделения из носа.

"При аллергии из носа течет жидкая "водичка". При инфекциях выделения чаще всего бывают беловато-желтоватыми или желтовато-зеленоватыми", – подчеркнул врач.

Продеус также посоветовал при выраженной заложенности носа, слезотечении и покраснении глаз обратиться к врачу.