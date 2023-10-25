Онколог назвал еду опаснее сахара

Онколог Гадзиян назвал еду опаснее сахара: эти три продукта надо исключить
Хирург и онколог Марк Гадзиян предупредил, что в России по темпам прироста онкологической заболеваемости устойчиво занимает третье место такой недуг как рак почки.
Заболевание особенно опасно тем, что оказывает влияние на работу всего организма, поражая как правую, так и левую почку. Когда блокируется работа почек, злокачественные клетки метастазируют через лимфу и кровь по всему организму.
Среди основных факторов развития недуга врач выделил сидячий образ жизни, курение и злоупотребление алкоголем, наследственность и бесконтрольный прием препаратов для снятия болевого синдрома.
Кроме того, важно внести изменения в свой рацион, подчеркнул специалист. Не только ограничить сахар, но и чрезмерно жирную жареную пищу с добавлением острых специй.
"Среди основных причин развития рака почки - большое количество жирной, острой, копченой пищи в рационе", - пишет врач в своем Telegram-канале.
Записаться на прием к специалисту следует, если человек испытывает снижение аппетита, теряет вес, жалуется на слабость и проблемы со сном. Рак почки может сигнализировать появлением боли в пояснице. У некоторых пациентов фиксируется пальпируемое уплотнение в животе.