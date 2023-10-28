Чем опасен Ozempic и другие препараты, которые принимают для похудения

В прошлом году препараты “Оземпик” и “Вегови” обрели огромную популярность среди тех, кто мечтает быстро похудеть без диет и тренировок. Продажи “Оземпика” в 2022 году выросли на 77% по всему миру. Лекарствами заинтересовались и знаменитости. Например, Илон Маск, который в прошлом году сбросил 13 кг, заявил, что секретом быстрого похудения была простая формула: голодание, “Оземпик” и отсутствие вкусной еды вокруг миллиардера.

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“Оземпик” (действующее вещество — семаглутид) выпускается датской компанией Novo Nordisk и на самом деле назначается пациентам с ожирением, связанным с сахарным диабетом 2-го типа. Из-за популярности “Оземпика” для похудения лекарство сложно достать самим диабетикам. О том, почему худеть на “Оземпик” и других похожих препаратах — критически опасно, читайте в материале “Рамблер”.

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Другое лекарство от Novo Nordisk — “Вегови” — по факту является аналогом “Оземпика”, но оно было одобрено для продажи в качестве препарата от ожирения в России, США и многих других странах. Для лечения ожирения зарегистрировано еще одно средство от Novo Nordisk — “Саксенда” (лироглутид).

Принимая “Оземпик” и похожие лекарства, люди теряют аппетит, чувство насыщения проходит намного медленнее. Люди на “Оземпике” худеют, потому что потребляют меньше калорий, а не потому, что сам препарат волшебным образом сжигает жир. Производитель рекомендует диабетикам делать инъекции “Оземпика” 1 раз в неделю по 1 мл. Но не все придерживаются этой рекомендации.

"Оземпик" крайне опасен для людей, которые не страдают диабетом, говорит врач-эндокринолог Иванова Виктория Владимировна.

Важно помнить, что "Оземпик" назначается строго лечащим врачом при определенных показаниях и исключении непосредственных противопоказаний. Обращаю внимание на то, что дозировка препарата строго индивидуальна и пациент не сможет самостоятельно подобрать себе правильную дозу. При неправильно подобранной дозировке увеличивается риск возникновения побочных эффектов. Иванова Виктория Владимировна Врач-эндокринолог, специалист по питанию

Лироглутид и семаглутид гомологичны глюкагоноподобному пептиду-1 (гормон из семейства инкретина). Когда люди принимают препарат, уровень этого гормона зашкаливает и рецепторы, регулирующие пищевое поведение, меняют то, как наши нейроны передают сигналы остальным частям тела. Как после резекции желудка люди теряют интерес к некогда любимым блюдам, так и после приема “Оземпика” они перестают испытывать тягу к продуктам с высоким содержанием жира и сахара — как из-за общего снижения аппетита, так и, возможно, благодаря нейронным изменениям, рассказывает доктор Дженис Джин Хванг, руководитель департамента эндокринологии и метаболизма Медицинского факультета Университета Северной Каролины, в интервью The New York Times. Из-за этого у пациента может развиться недоедание.

Эти лекарства также связаны с повышенным риском развития панкреатита, закупорки кишечника и паралича желудка по сравнению с более старым препаратом для лечения ожирения, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Jama.

Исследователи также отметили, что семаглутид вызывает паралич желудка — его обнаружили у 1% от общего числа испытуемых, принимающих “Оземпик” и “Вигови”.

Среди распространенных побочных эффектов “Оземпика” — тошнота, рвота, диарея, боли в животе и запор. К серьезным побочным эффектам Оземпика относятся аллергические реакции, изменения зрения и панкреатит.

Некоторые утверждают, что побочными эффектами “Оземпика” также являются суицидальные мысли и депрессия (в случае с “Вигови” — это официально написано в инструкции к препарату). В беседе с Reuters несколько людей подтвердили, что после приема “Оземпика” и “Вигови” они не раз задумывались о суициде, у пациентов также отмечались панические атаки и галлюцинации.

Потенциально “Оземпик” может вызывать даже рак щитовидной железы — об этом говорится на сайте препарата. При испытаниях препарата на грызунах “Оземпик” и препараты, действующие подобно “Оземпику”, вызывали опухоли щитовидной железы, включая рак.