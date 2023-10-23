Онколог объяснил, как не пропустить первые симптомы рака

«Бывает такое, что проявления роста злокачественной опухоли принимают за простуду. Как показывает практика, человек может долгое время ощущать недомогание и дискомфорт, но списывать это на усталость, стресс или простуду. И не обращаться к специалистам», – пояснил эксперт.