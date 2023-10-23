Онколог объяснил, как не пропустить первые симптомы рака

Онколог объяснил, как не пропустить первые сигналы организма о раке
Человеку стоит внимательно относиться к своему организму, чтобы не пропустить первые сигналы, которые могут свидетельствовать об онкологии. Об этом рассказал врач- хирург Иван Карасев.
«Бывает такое, что проявления роста злокачественной опухоли принимают за простуду. Как показывает практика, человек может долгое время ощущать недомогание и дискомфорт, но списывать это на усталость, стресс или простуду. И не обращаться к специалистам», – пояснил эксперт.
По его словам, следует насторожиться, если человек чувствует себя постоянно уставшим, у него держится температура 37 длительное время и болит горло.
Также не стоит игнорировать головные боли. Иван Карасев рекомендовал для снижения рисков онкологии отказаться от курения и спиртного, заниматься спортом и сбалансированно питаться, пишет «Российская газета». Ранее «ФедералПресс» сообщал, что диетолог Ульянова объяснила, как определить дефицит белка в организме.