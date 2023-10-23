Иммунолог спрогнозировал пики коронавируса в России

Подъем заболеваемости коронавирусом от второй половины августа и начала сентября уже исчерпался, на очереди осенне-зимние пики, сообщил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков. Сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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По прогнозу специалиста, сейчас уже должен постепенно начинаться подъем заболеваемости COVID-19. Сначала он будет плавным, затем более резким. Первый заметный пик придется на период с конца ноября до середины декабря, полагает он.

«Второй пик будет после нового года. Начиная со второй половины января опять будет взлет заболеваемости, очередные максимумы придутся на середину февраля», — поделился Крючков.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Лентой.ру» прогнозировал наступление в России двойной эпидемии. По его словам, подъемы заболеваемости гриппом и коронавирусом могут совпасть в начале 2025 года.