Академик РАН Гинцбург: пандемия COVID-19 не завершена
Академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург напомнил, что пандемию COVID-19 нельзя считать завершённой.
«Мы уже почти четыре года живём с COVID-19, который постоянно присутствует в человеческой популяции. При этом не просто присутствует, а очень хорошо приспособляется, постоянно
эволюционируя, меняя свою антигенную структуру», — поделился специалист в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, вирус меняет и свои проявления, то есть инфекционный процесс, поэтому можно наблюдать изменения и в тяжести течения заболевания.