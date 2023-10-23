Онколог назвал три первых симптома рака

Онколог и хирург Иван Карасев ответил на один из самых распространенных вопросов пациентов - с чего начинается рак. Точнее, как человеку не пропустить первые сигналы, которые подает организм.

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Бывает такое, что проявления роста злокачественной опухоли принимают за простуду. Как показывает практика, человек может долгое время ощущать недомогание и дискомфорт, но списывать это на усталость, стресс или простуду. И не обращаться к специалистам.

Насторожить должны постоянная нехватка сил, слабость. Второй признак - температура 37 и выше, которая держится неадекватно долгое время, третий - больное горло. Зачастую прием лекарств, которые обычно работают в случае простуды, результатов не приносят (если речь о злокачественном процессе).

Не стоит также игнорировать незаживающие раны, нетипичные выделения при походе в туалет, постоянные головные боли.

Чтобы снизить риск развития рака, важно не только завязать с курением и регулярным употреблением спиртного, но и не лишать организм физической активности, нормальной сбалансированной пищи, дал рекомендации онколог.

"Раньше действительно люди были здоровее. Почему? Физическая активность. Ее было много. Как правило, многие держали хозяйство, работали в колхозах. Это физически тяжело", - отметил врач, добавив, что сейчас при желании можно получать всё самое необходимой с доставкой, не выходя из дома.

Что касается питания, то раньше люди ели 1-2 раза в день. Не было полноценных приемов пищи в количестве 3-4, отметил врач.