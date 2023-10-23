Онколог назвал три первых симптома рака
Онколог и хирург Иван Карасев ответил на один из самых распространенных вопросов пациентов - с чего начинается рак. Точнее, как человеку не пропустить первые сигналы, которые подает организм.
Бывает такое, что проявления роста злокачественной опухоли принимают за простуду. Как показывает практика, человек может долгое время ощущать недомогание и дискомфорт, но списывать это на усталость, стресс или простуду. И не обращаться к специалистам.
Насторожить должны постоянная нехватка сил, слабость. Второй признак - температура 37 и выше, которая держится неадекватно долгое время, третий - больное горло. Зачастую прием лекарств, которые обычно работают в случае простуды, результатов не приносят (если речь о злокачественном процессе).
Не стоит также игнорировать незаживающие раны, нетипичные выделения при походе в туалет, постоянные головные боли.
Чтобы снизить риск развития рака, важно не только завязать с курением и регулярным употреблением спиртного, но и не лишать организм физической активности, нормальной сбалансированной пищи, дал рекомендации онколог.
"Раньше действительно люди были здоровее. Почему? Физическая активность. Ее было много. Как правило, многие держали хозяйство, работали в колхозах. Это физически тяжело", - отметил врач, добавив, что сейчас при желании можно получать всё самое необходимой с доставкой, не выходя из дома.
Что касается питания, то раньше люди ели 1-2 раза в день. Не было полноценных приемов пищи в количестве 3-4, отметил врач.
"Кроме того, в рационе было много овощей (свежих, квашеных, вареных), которые росли на своем огороде. Основу пищи составляли каши, бобы, а вот мяса было мало", - уточнил Карасев.