Кардиохирург: пульсация в животе может указывать на аневризму

«Есть малое количество людей, у которых разрыв или надрыв происходил без болей, но это очень мало — 1-2%, а остальные все — ярко выраженная боль, как удар кинжалом. Если аневризма брюшная — в животе, соответственно, настолько сильная боль, что, как правило, обычными таблетками её не снимешь, все вызывают скорую и обезболивание, вплоть до наркотических средств».