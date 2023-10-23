Кардиохирург: пульсация в животе может указывать на аневризму
Её симптомы зачастую проявляются только в брюшной аорте, в остальных случаях симптомы заболевания не проявляются. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заведующий отделением хирургии аорты и её ветвей в Российском научном центре хирургии им. Петровского (РНЦХ) Эдуард Чарчян.
«Коварное заболевание, аневризма зачастую не даёт вообще никаких симптомов. Даже достигнув больших размеров, она зачастую никак не проявляется. Только брюшная аневризма может проявляться — это живот, передняя брюшная стенка мягкая. Соответственно, если аневризма приличных размеров, человек может ощущать пульсацию в животе, не боль – пульсацию, но это только в брюшном отделе аорты».
При разрыве аневризмы человек испытывает ярко выраженную боль, отметил Чарчян.
«Есть малое количество людей, у которых разрыв или надрыв происходил без болей, но это очень мало — 1-2%, а остальные все — ярко выраженная боль, как удар кинжалом. Если аневризма брюшная — в животе, соответственно, настолько сильная боль, что, как правило, обычными таблетками её не снимешь, все вызывают скорую и обезболивание, вплоть до наркотических средств».