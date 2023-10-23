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Кардиохирург: пульсация в животе может указывать на аневризму

Её симптомы зачастую проявляются только в брюшной аорте, в остальных случаях симптомы заболевания не проявляются. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заведующий отделением хирургии аорты и её ветвей в Российском научном центре хирургии им. Петровского (РНЦХ) Эдуард Чарчян.

Кардиохирург: пульсация в животе может указывать на аневризму
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«Коварное заболевание, аневризма зачастую не даёт вообще никаких симптомов. Даже достигнув больших размеров, она зачастую никак не проявляется. Только брюшная аневризма может проявляться — это живот, передняя брюшная стенка мягкая. Соответственно, если аневризма приличных размеров, человек может ощущать пульсацию в животе, не боль – пульсацию, но это только в брюшном отделе аорты».

При разрыве аневризмы человек испытывает ярко выраженную боль, отметил Чарчян.

«Есть малое количество людей, у которых разрыв или надрыв происходил без болей, но это очень мало — 1-2%, а остальные все — ярко выраженная боль, как удар кинжалом. Если аневризма брюшная — в животе, соответственно, настолько сильная боль, что, как правило, обычными таблетками её не снимешь, все вызывают скорую и обезболивание, вплоть до наркотических средств».