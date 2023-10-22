Новый способ борьбы с ожирением придумали в Петербурге

Ожирением страдает каждый десятый россиянин. Об этом на неделе заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ученые из Санкт-Петербурга придумали новый вид борьбы с лишним весом, передает обозреватель телеканала «МИР 24» Анастасия Глебова.

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На операционном столе молодая женщина. У нее ожирение третьей степени – вес почти 130 килограммов. Хирурги проведут сложную операцию на желудочно-кишечном тракте. Задача – уменьшить объем желудка на 70%. Скальпель – последний способ борьбы с лишним весом, когда уже ничего не помогает.

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«Мы намеренно меняем анатомию, тем самым заставляя пациента меньше употреблять еды», – рассказала врач-хирург, бариатрический хирург Больницы Святого Георгия Ева Спичакова.

Есть еще липосакция – процедура, когда жир откачивают. Минус пять литров за одну процедуру.

«Мы используем специальные канюли с тупым концом. Создается отрицательное разряжение, при движении канюли жировые клетки засасываются в саму канюлю и с помощью режущего края срезаются», – рассказал заведующий отделением пластической хирургии Владимир Петренко.

Кому-то, как Кристине Алексеевой, помогают диета и таблетки: она сумела скинуть за 10 месяцев 15 килограммов.

«Я принесла на прием свои джинсы, в которые я раньше вообще не могла влезть, а теперь они на мне, можно сказать, болтаются», – рассказала пациентка Кристина Алексеева.

Чем выше вес, тем сильнее страдает организм. Каждые лишние полкило увеличивают нагрузку на скелет на 1%. В итоге суставы изнашиваются, появляются межпозвонковые грыжи. Избыточная жировая ткань давит на все органы и системы. Страдают сердце, вены, развивается сахарный диабет, артрит, депрессия, рак.

«Обмануть» сознание или «доработать» тело – главные методы в борьбе с лишним весом. Но ученый из Политехнического университета Петра Великого выдвинул теорию, которая может произвести в этой сфере революцию. Андрей Козлов утверждает, что жировая ткань – родственник опухолевой.

«Адипоциты – это предшественники жировых клеток, они мигрируют, инфильтрируют нормальные органы и разрушают их. Вдруг оказывается, что все основные признаки опухоли, они находятся у жира в состоянии ожирения», – рассказал Андрей Козлов.

Теория сразу вызвала дискуссию и среди ученых, и среди врачей.

«Я думаю, еще слишком рано объединять эти два заболевания и искать общий подход к их лечению. То есть мы можем пока достоверно говорить о том, что ожирение является определенной профилактикой рисков развития онкологических заболеваний и, наверное, с точки зрения доказательной медицины пока это все, что мы знаем», – сказал врач онколог-уролог Искандер Абдуллин.

Но общего у новообразований и ожирения, оказывается, и правда много. Адипоциты, про которые говорит ученый – проворные клетки-малышки диаметром всего 25 микрон. Это в несколько раз тоньше волоса. Именно из них состоит жировая ткань человека. Адипоциты появляются на 30-й неделе внутриутробного развития. Когда организм не справляется с объемами поступающей пищи, или в нем случается, к примеру, гормональный сбой, клетки заполняются, растягиваются, и развивается ожирение.

«Самое опасное с точки зрения медицины – это висцеральный жир. Потому что висцеральный жир достаточно агрессивный, он вырабатывает различные цитакины – воспалительные ферменты, которые приводят к системному вялотекущему воспалению, тем самым повышая риски онкологии и в том числе метастазирования», – рассказала врач-эндокринолог, терапевт, диетолог, СЗОНКЦ им. Л.Г.Соколова ФМБА России Мария Васильева.

Не каждая опухоль – зло. Есть доброкачественные новообразования, с которыми человек может мирно соседствовать всю жизнь. Например, родинки и кисты. Злокачественные быстро делятся, вытесняя здоровую ткань, отравляют организм.

На базе больницы, где лечат тех, кто страдает лишним весом, эксперты собрали сотни образцов тканей. Сопоставили их с пробами онкологических пациентов. И там, и там обнаружили одинаковые гены. Их назвали TSEEN-генами. Основное «место прописки» – опухоли, в здоровых тканях они не заселяются.

Эти гены – своеобразный био-реактор, или котел, в котором в процессе эволюции у живых организмов рождались новые клетки и ткани. Вероятно, именно новообразования были прародителями предстательной железы у мужчин и молочной у женщин, а также жировой ткани.

«Есть тенденция: от простых атомов к сложным, от простых молекул к сложным, а у организма от простых организмов одноклеточных к огромному многоклеточному организму. Вот так это опухоли. И они являются выражением этой тенденции. Просто мы этого не замечаем. Мы же не живем, там три миллиарда лет, понимаете?», – рассказал профессор Политехнического университета Андрей Козлов.

Жировая ткань в отличие от злокачественных опухолей сумела «подружиться» с человеком.

«Мы очень любим наших питомцев, которые из хищников превратились в домашних. Вот жировая ткань является таким домашним питомцем, она когда-то была опухолью, а потом она подумала: «А почему бы мне не сосуществовать с человеком мирно? Я могу его согреть, я ему могу дать какие-то дополнительные преференции». Человек в свою очередь тоже использовал эту опухоль – жировую ткань», – рассказал главный хирург СЗОНКЦ им. Л.Г.Соколова ФМБА России Виктор Кащенко.

Раз жир и опухоль – родственники, то и лечить их можно похожими методами. Уже сегодня злокачественные новообразования, как и висцелярный жир, удаляют хирургическим путем.

«Называется норма-терапия. Когда при раке простаты, например, мы уже исчерпали все средства, мы добавляем метформин – это вещество, которое снижает уровень сахара. Именно этот препарат продлевает жизнь больным в этих запущенных стадиях», – рассказал врач онколог-уролог Искандер Абдуллин.

Часто онкопациентам вместе с химио- или лучевой терапией прописывают голодание. Можно ли будет использовать для борьбы с лишним весом цитостатики – противоопухолевые препараты, пока сказать сложно. Теория профессора Козлова требует доказательств.