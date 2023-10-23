Названы болезни, обостряющиеся у пожилых людей осенью

Температурный режим переходит в отрицательное значение, а организм к такому не очень приспособлен. Переохлаждение вызывает нарушение микробиоты, страдает кишечник и дыхательная система. Также у пожилого человека обостряются хронические заболевания. Начинает повышаться холестерин, что приводит к риску появления сердечно-сосудиситых заболеваний, которые могут обострятся в осенний период, не говоря уже об инфекционных, — объяснил Конев.