Врач назвал неожиданную причину длительного кашля

Длительный кашель может быть связан с приемом некоторых препаратов от давления. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

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"Если люди пьют лекарства от давления, то есть группа препаратов, которые способны вызывать длительный сухой кашель. Пока человек их принимает, он будет кашлять", – отметил эксперт. Долго непроходящий кашель также может быть признаком ряда заболеваний, например бронхиальной астмы.

"Если астму не лечить и она существует длительное время, происходит ремоделирование легких. Стенки бронхов утолщаются, в них начинает застаиваться жидкость, и это приводит к формированию множественных порочных кругов. Чем дольше человек не лечит астму, тем хуже она в перспективе", – предупредил терапевт.

Еще одна причина затяжного кашля может быть связана с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Когда человек с таким недугом принимает горизонтальное положение, у него желудок находится на одном уровне с пищеводом, говорит эксперт.

"И если плохо закрывается пищевод в месте перехода в желудок, желудочный сок может дотекать до носа. И все зоны будут раздражены кислотой. Потому что желудочный сок на самом деле очень агрессивный. Отсюда и кашель", – заключил терапевт.