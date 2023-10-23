Стал известен опасный симптом после употребления алкоголя

Употребление алкоголя может стать причиной приступа мерцательной аритмии. Об этом сообщил сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин в своем Telegram-канале.

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Врач подчеркнул, что «хаотическое биение сердца» является опасным симптомом. Кардиолог обратил внимание, что приступ мерцательной аритмии может произойти на следующий день после застолья, недаром это состояние называют синдромом праздничного сердца.

Человеку кажется, что сердце просто «выпрыгивает из груди». Чрезмерное употребление алкоголя может спровоцировать резкую слабость, одышку или боли в грудной клетке.