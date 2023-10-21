Как защититься от простуд в домашних условиях: советы иммунолога

Наступил сезон простуд. На распространение респираторных инфекций влияют не только дожди и сырость, создающие благоприятные условия для распространения вирусов, но и массовое возвращение людей из отпусков, в том числе из зарубежья, откуда туристы привозят новые штаммы инфекций. Сезонным простудам можно противостоять, причём для этого не нужно ни аптечных препаратов, ни народных средств вроде чеснока – достаточно пересмотреть свои привычки, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказала в беседе с «Известиями» доцентка Сеченовского университета, врач аллерголог-иммунолог Асель Нуразина, основной залог здоровья – это питание. При сбалансированном питании человеку не требуется дополнительных витаминных комплексов, кроме как по назначению врача. Очень ослабляет здоровье фаст-фуд, в сезон простуд употребление его надо максимально снизить. Если не получается отказываться от гамбургеров и наггетсов совсем, надо сократить такие блюда в рационе до пары раз в месяц. Это касается и полуфабрикатов, а также блюд из сервисов доставки.

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Рацион должен быть максимально разнообразным, включать мясо и рыбу, овощи и зелень, крупы. Рекомендуется есть больше пресловутые лук и чеснок (употреблять в пищу в составе блюд, а не в виде извращений народной медицины – всяческих отваров и тому подобного).

При скудном рационе действительно могут понадобиться аптечные витамины, но подбирать их должен врач с учётом анамнеза пациента и его текущего состояния. О нехватке витаминов в организме говорят ломкие ногти и волосы, сухость кожи, язвочки во рту, нервозность и другие неприятные симптомы. Просто подверженность к простудам к ним не относится.

«Важно понимать: если вы ничем не больны, у вас нет проблем с ЖКТ, то из еды усваивается ровно столько витаминов, сколько нужно организму. Но если вы принимаете их в таблетках, уколах или капельницах, всасывается всё. Именно поэтому важно сначала обратиться к врачу, для того чтобы правильно подобрать дозировку», - предупреждает Асель Нуразина.

Однако если простуды настигают человека шесть раз в год и чаще – это уже повод обратиться к иммунологу. Для детей, посещающих детский сад и школу, нормой считается и большее количество простуд в год, так как ребёнок постоянно находится в большом коллективе, а в коллективе все всегда друг друга заражают.