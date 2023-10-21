Врач связала боль в суставах с депрессией

Боли в суставах, которые люди замечают во время смены погоды, могут быть связаны с несколькими внешними и внутренними факторами, объяснила врач-ревматолог Валерия Король. Версии того, почему суставы болят при изменении погоды, она перечислила в беседе с «Газетой.ру».

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Король отметила, что точный механизм появления такой боли пока не изучен. Некоторые специалисты, по ее словам, связывают усиление симптомов артрита в холода с изменениями атмосферного давления, которые могут приводить к расширению или сжатию сухожилий, мышц и повышению давления на нервные окончания.

Боль в суставах на перемену погоды может быть связана и с депрессией, продолжила Король.

«Холодные, пасмурные дни с меньшим количеством солнечного света могут негативно отражаться на настроении, что способно влиять на восприятие боли. Люди с депрессией или депрессивными симптомами испытывают боль чаще и сильнее, чем те, кто не страдает депрессией», — сказала врач.

Некоторые врачи предполагают, отметила она, что низкие температуры влияют на качество вязкости синовиальной жидкости — в холода она увеличивается, и пациенты могут чувствовать большую скованность в суставах и боль. Кроме того, уменьшение объема синовиальной жидкости связано с погодными условиями и косвенно.

«При движении количество синовиальной жидкости увеличивается, улучшается приток крови к суставам. В холодную или дождливую погоду пациенты, как правило, менее активны», — объяснила Король.

Она подчеркнула, что экспертам пока необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как погода может быть связана с симптомами артрита или почему она влияет на одних пациентов больше, чем на других.