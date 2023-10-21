Переживший инсульт мужчина научился жить заново

Андрею Борисову (имя изменено по просьбе героя публикации) в настоящее время 49 лет. Его жизнь круто изменилась семь лет назад, когда у него внезапно случился инсульт.

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Мужчине удалось выкарабкаться, однако последствия удара оказались серьезными: горизонтальное положение, потеря чувствительности и частично – рассудка. Как удалось не сдаться и найти силы жить дальше, он рассказал корреспонденту «ФедералПресс».

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Сам не понял, как это произошло

Андрей, вы помните тот день, когда случился инсульт? Как это было?

— Тогда я сидел на работе и, как обычно, трудился в программе «1С». Рано утром чувствовал себя вполне нормально, а к обеду резко поплохело: буквы и цифры на экране монитора в какой-то момент выстроились в паровозик и поехали в сторону. Я хотел закончить дела, думал, полегчает, однако спустя примерно час понял, что становится хуже, потому отпросился и уехал на такси домой, куда вызвал скорую помощь.

Вы поняли, что это именно инсульт?

— Сам не понял, потому что с подобным не сталкивался: ни с друзьями, ни с родственниками такого не случалось. Я предположил, что скакануло давление, поскольку было подобное ощущение. А вот скорой, которая приехала где-то за полчаса, все стало понятно сразу, ведь уже начала нарушаться координация, я не смог сконцентрировать зрение, тряслись зрачки – меня тут же забрали в больницу. Когда я спускался по лестнице с пятого этажа, было ощущение потери гравитации: наступаешь, а не понимаешь куда, не чувствуешь земли под ногами, не можешь поймать равновесие, это очень страшно.

Что было в больнице? Какова первая помощь?

— Медики убирали симптоматику, все по стандартным схемам: разжижали кровь, понижали давление и прочее, снимали шок с организма. Никто тогда не знал, какой именно у меня произошел инсульт – ишемический или гемморагический с кровоизлиянием, после которого крайне тяжело восстановиться. Позже выяснилось, что мне повезло, потому что сосуд не порвался, а значит жизнь дала мне еще один шанс.

В чем причины

Как вы думаете, почему инсульт мог произойти? Каким был ваш образ жизни?

— Точно не знаю, но, наверное, на его возникновение повлиял ряд факторов в совокупности. Во-первых, на тот момент я курил уже лет 20 в день где-то по пачке, еженедельно выпивал, а то и чаще. Ну, и стрессы никто не отменял – переживал тогда неоднозначную любовную историю с молодой девушкой. Все вместе и могло привести к удару.

До инсульта были ли у вас какие-то тревожные симптомы? Может, что-то необычное?

— Кстати, да. Был один симптом, на который я не обратил внимания, а стоило, поскольку он оказался предвестником. Примерно за неделю до инсульта у меня начал затекать сустав с левой стороны в районе плеча. Казалось, что у меня будто бы забило вену. Спишь на боку – и внезапно эта часть отлеживается. Появилось ощущение, что происходит онемение, однако я не воспринял его всерьез. Если бы я обратил на него внимание раньше, то, возможно, получилось бы предотвратить инсульт и не возникло бы всех этих ужасных последствий.

Жизнь поменялась

Как изменилось ваше здоровье и состояние после инсульта?

— У любого живого существа есть ощущение равновесия, позволяющее ему передвигаться по земле, особо не задумываясь, как это происходит. Так вот я его потерял и долго не мог поймать. Первые дни я вообще не вставал с больничной койки, зрение не получалось сконцентрировать. Кроме того, полностью потеряла чувствительность одна половина тела – она будто бы занемела, это было ужасно. Спустя примерно неделю я начал пробовать вставать с кровати, чтобы хоть до туалета ходить самостоятельно, держался за стену, постепенно научился стоять и кое-как передвигаться, потому что руки и ноги-то двигались. Каждый день я совершал небольшие прогулки через силу. Кстати, болевых симптомов за весь период никаких не было, ощущалась лишь дезориентация, с которой пришлось бороться: я учился заново ловить центр тяжести.

Как проходил период реабилитации?

— После больницы мне бесплатно дали путевку на курорт «Ангара» в Иркутске. Он находится посреди небольшого леса, тут имеется целая сеть тропинок, на которых я и учился передвигаться заново: делать это на природе проще, чем в городских джунглях. Считаю эту поездку очень важной. Ведь она в первую очередь была психологической адаптацией – помогла хоть как-то принять свое состояние и дала понимание, что после инсульта можно и нужно жить. Хотя поначалу я не знал, как быть дальше и как относиться к себе: инвалид я или нет, смогу я нормально существовать и вообще есть ли будущее. Помню, что перед выездом на курорт я позвонил своей девушке и сказал, что, возможно, не доеду, что могу умереть, чтобы была готова. Но она подбодрила и сказала: «Все будет хорошо».

Как отреагировали близкие на эту ситуацию, помогали? Или вы в большей степени сражались с болезнью в одиночку?

— В основном, конечно, это работа над собой. Близкие люди, как правило, могут поддержать только морально, а справляться с последствиями все равно же придется самостоятельно. Люди, которые это не переживали, просто не знают, как помочь, что ты чувствуешь, и я их прекрасно понимаю. Достаточно на самом деле, чтобы просто хоть кто-то был рядом, – это уже многое. Тогда есть и мотивация, и силы двигаться дальше, потому что ресурсы человека безграничны, и он со всем может справиться, в два раза быстрее – если он кому-то нужен, если есть ради кого.

Отказался быть инвалидом

Какие прогнозы давали врачи, какое лечение назначили? И как вы сейчас поддерживаете здоровье?

— Врачи заявили, что в мои 40 с лишним у меня старый мозг и шансы к нормальной жизни, наверное, есть, однако сильно не обнадеживали и предлагали оформить инвалидность. После реабилитации на курорте я пошел в поликлинику по месту жительства в городе Усолье-Сибирском, чтобы получить консультацию врача. Я ведь еще тогда не понимал, что делать, как действовать. Тогда по-прежнему было тяжело все: сидеть в очередях, стоять, ходить, однако никакой поддержки со стороны медиков не оказалось – они разговаривали очень агрессивно, не давали никаких инструкций и советовали пожизненно пить какие-нибудь лекарства от давления. Особо поразил невропатолог, который вообще выгнал из кабинета и порекомендовал не таскаться в больницу и самостоятельно разбираться со своими проблемами. Это было и ударом для меня, и переломным моментом: я решил и вовсе не оформлять никакую инвалидность, не причислять себя к этой категории и попытаться вернуться к нормальной жизни, хотя это было крайне трудно.

Какие у вас возникли сложности с адаптацией?

— Помимо перечисленных, инсульт оставил еще один серьезный след – у меня сильно повысилась степень раздражительности. Начала бесить любая мелочь, мимо которой даже психопат с топором пройдет и скажет вежливо «извините». А я пройти не мог – моментально доходил до точки кипения. Особенно сильно раздражали люди – почти все, хорошие и плохие, не получалось нормально общаться, чувствовал себя неполноценным и пытался это побороть. Однако я насильно заставлял себя быть нормальным, и это получилось.

Как удалось с этим справиться и как изменилась ваша жизнь спустя 7 лет после болезни?

— С раздражительностью до конца так и не удалось справиться, но теперь я контролирую этот процесс, хоть и стал более эмоциональным: просто стараюсь избегать конфликтных ситуаций и не вступать в какие-то негативные дискуссии, чтобы сохранять баланс. Что касается равновесия, то я в итоге его поймал: мне в этом очень помогла физическая работа, которую я постепенно добавлял в свою жизнь. В процессе я преодолевал все больше трудностей и со временем справился с ними полностью. Вернул все те функции, которые утратил. До конца не восстановилась лишь чувствительность в одной половине тела – по-прежнему ощущения иные, но все уже гораздо лучше, по крайней мере с ними можно жить. Также в настоящее время я бросил пить лекарства – сделал это, конечно, не сразу, а постепенно, был не согласен на пожизненную терапию. От химических таблеток у меня со временем начали желтеть ногти и пальцы, я мог просто умереть от отказа печени, чего не хотелось. От стандартной медицины я перешел к нетрадиционной – нашел хорошего невролога-гомеопата, а также мануального терапевта, которых регулярно посещаю до сих пор. Это помогает поддерживать здоровье и даже улучшать его. Кроме того, бросил пить алкоголь, а также прилагаю все усилия, чтобы завязать с курением.

Что бы вы пожелали людям, которые столкнулись с похожей ситуацией?

— Не выпадать из ритма и постараться как можно скорее в него включиться, пускай через силу. Главное, не опускать руки и помнить, что пока мы живы, у нас есть шансы все исправить. Также отмечу, что инсульт – серьезное заболевание и неизвестно, в какую часть мозга оно ударит: можно разучиться говорить, перестать узнавать родственников, ходить и даже дышать, потому наилучший выход – предотвратить его. Стоит регулярно обследоваться и следить за своим здоровьем, сдавать анализы, не злоупотреблять алкоголем и вообще не курить.